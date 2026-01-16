Gil De Ponti su Kean: "Non è sempre facile ripersi, ma ora è ok"

Così l'ex attaccante Gil De Ponti a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", sul Bologna-Fiorentina: "Il Bologna si è ritrovato un pochino dopo aver vinto col Verona, ma anche la Fiorentina mi sembra più convinta. Ora siamo a tre punti dalla salvezza, però sono sempre derby e quindi partitacce".

Che succede a Kean?

"Ripetesi delle volte è dura. L'anno scorso gli arrivavano 10 o 15 palle e le sfruttava, quest'anno gliene arrivano meno e poi non è che tutte le volte si riesce a finalizzare. Ora si è ritrovato, corre. Per me sarà una partita equilibrata domenica".

La Fiorentina, però, prima o poi deve fare un colpaccio.

"Un pareggino può andare bene. Così da dare poi il 100% col Cagliari. Il Bologna ha perso dei punti brutti, anche a Como aveva vinto la partita".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!