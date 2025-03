RFV Galbiati: "La coreografia della Fiesole? Il calcio deve essere goliardico'"

L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala": "Io credo che il gioco del calcio sia semplice, lo complicano perché cercano di inventare cose nuove. Ci vuole una base solida, le troppe novità fanno più male che bene. Il calcio di oggi è cambiato sotto alcuni aspetti, ai miei tempi avevamo più tempo per ragionare, ora corrono molto più di quanto facevamo noi. Io preferisco il calcio di una volta, perché chi era bravo tecnicamente lo si vedeva chiaramente. Oggi in Serie A giocano giocatori che in realtà non sono adatti alla massima serie. Mi dicevano che ero lento, ma veloce di testa, e penso che questa sia la qualità più importante.»

Adesso si cambia i difensori centrali per cambiare le partite, vedi Thiago Motta contro la Fiorentina:

"Io credo che a Bologna fosse più facile portare avanti le proprie idee. Quando arrivi in squadre più importanti, non è sempre facile imporre il proprio pensiero. In questo momento, secondo me, non è seguito dallo spogliatoio. Quello che ha fatto domenica per me è inconcepibile, non puoi lasciare fuori Cambiaso e Yldiz. Sono molto stupito. Palladino sta affrontando qualche difficoltà, forse gli manca un po' la lettura della partita. A volte non basta fare cambiamenti uomo su uomo, ma serve anche cambiare modulo. Secondo me, i nostri allenatori erano più bravi perché dovevano cambiare la partita con due cambi, ora ne hanno cinque a disposizione.

Palladino ci ha messo un po' a trovare la quadra ma forse adesso ci siamo:

"Dalla campagna acquisti di gennaio abbiamo capito che lui voleva giocare con questo modulo, credo che sia quello più redditizio per i giocatori che ha a disposizione. Gli allenatori non devono inventarsi troppo. In questo momento, Fagioli è quel giocatore che è indispensabile".

Thiago Motta e Giuntoli sembrano aver sbagliato tante scelte, vedi Kean e Fagioli:

"Quando fai una scelta e cerchi di costruire qualcosa, devi ascoltare l'allenatore. Il problema era capire se, prima di darli via, si dovessero valutare meglio certi giocatori".

Cosa ne pensa della coreografia della Fiesole?

"Prima ci facevamo una risata, adesso è diventato tutto complicato, credo che si stia un po' esagerando. Il calcio dovrebbe essere goliardico. Sai quanti striscioni non inquadrati ci saranno offese alla Fiorentina? Noi paghiamo per aver fatto una gigantografia, e non lo trovo giusto".