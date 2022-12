FONTANA A RFV, Europa? Viola può tornare in corsa

Gaetano Fontana, tecnico ed ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare delle aspettative dei viola per il 2023: "Sono curioso di vedere ce succederà in questa seconda parte di campionato. Penso che la Fiorentina possa tornare in corsa per l'Europa in campionato: l'organico di Italiano è importante, l'augurio è quello che possa riavvicinarsi alla posizione con cui ha concluso l'anno scorso.

Italiano è riuscito a ritrovare equilibrio con un nuovo sistema. Adesso sarà interessante vedere come rientrerà Castrovilli: la tenacia che ci ha messo nella sua riabilitazione può fare la differenza. Gli auguro che possa avere meno intralci fisici da ora in poi. Sono curioso di vedere dove lo schiererà Italiano, può fare sia il centrocampista davanti alla difesa che il trequartista. In questo momento bisogna vedere come il suo fisico risponde al rientro: da mediano davanti alla difesa dovrebbe ricoprire più spazio ma può aiutare tanto nella prima costruzione. Da sottopunta c'è meno "strada" da percorrere, questo è un elemento che va tenuto in considerazione".