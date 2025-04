RFV Firicano: "Duello Mina-Kean elettrico. Ma occhio a Piccoli, lo vedrei bene a Firenze"

Ospite di Radio FirenzeViola, Aldo Firicano, con un grande passato (sette anni) a Cagliari, prima di approdare alla Fiorentina, ha parlato proprio della sfida in programma oggi tra le due sue ex squadre: "La Fiorentina non ha una grande tradizione lì a Cagliari, penso potrebbe uscirne un pari, risultato che andrebbe meglio al Cagliari. Poi, a parità di condizioni, la Fiorentina è più forte. In una situazione del genere, con gara rimandata all'ultimo e riprogrammata dopo due giorni, deve essere bravo l'allenatore a gestire questi momenti. Ma non penso che in questo Palladino possa avere problemi o tirar fuori alibi e attenuanti, la concentrazione sarà massima".

E da difensore, ha parlato così del duello in programma tra Yerry Mina e Moise Kean: "Sono due calciatori esuberanti. Kean è più rapido, Mina ha tanto mestiere dalla sua. A Firenze non ha avuto un'esperienza esaltante anche per altri problemi, ma è un ottimo difensore. Non gli manca la garra, sarà un duello elettrico senza dubbio. Bello anche il duello tra Piccoli e Pablo Marì, sarà una bella sfida. Piccoli è molto forte, soprattutto di testa. Può anche essere il vice-Kean in caso di partenza del centravanti della Fiorentina, è un ragazzo con tanta qualità".

