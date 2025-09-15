RFV Fattori: "Pongracic lì un disastro. Dzeko messo nelle condizioni di fare brutta figura"

Due giorni dopo Fiorentina-Napoli l'ex attaccante Sauro Fattori ha commentato così ai microfoni di Radio FirenzeViola la sconfitta dei viola per 3-1: "Se te regali uno-due uomini al Napoli ti 'arrotano'. Il Napoli è troppo più forte della Fiorentina. In una partita come quella bisogna giocare di reparto, uomo su uomo ti distruggono. Dzeko ha giocato nella posizione di Nicolussi Caviglia praticamente, va bene accorciare ma Dzeko è un attaccante. In una partita del genere Dzeko è inutile, l'hai messo in una situazione in cui non poteva non fare brutta figura. In questo momento Pioli non ci sta capendo niente.

Pongracic centrale è un disastro, in quel ruolo è inguardabile. Palladino l'ha tolto subito da quel ruolo, un motivo ci sarà, no? Poi io non voglio fare confronti con l'anno scorso, ma questa è una squadra senza capo né coda. Fagioli ha le qualità ma non l'attitudine per giocare in mezzo. E lo rimetti lì col Napoli? Questi sono errori gravi. Con Piccoli e Fazzini questa squadra cambia. Il Napoli poi ti avrebbe battuto lo stesso, ma così ti ha distrutto. Così, con quella formazione, vuol dire mettersi in bocca all'avversario. Secondo me Pioli sta facendo queste scelte perché vuol far vedere che non è Palladino, vuole cambiare quello che è stato fatto. Da lui mi aspetto che mi risolva un problema in poco tempo".