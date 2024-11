FATTORI A RFV, Kean diverso da Vlahovic. Incide di più

L'ex viola Sauro Fattori, ospite in studio a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" ha parlato così della Fiorentina, reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Verona: "Noi dobbiamo essere più che soddisfatti. Io cerco sempre di calmare però è giusto anche gioire. E' un bel momento che da tanti anni non veniva provato. Con Sousa era meno entusiasmante perché questa volta siamo tutti lì. La Fiorentina deve sognare. In questo momento i calciatori fanno bene a credere al miglior risultato possibile. Ci sono squadre che in Champions League hanno impegni più gravosi dei viola. Adesso sarà un'alternanza lì in avanti e dobbiamo rimanere concentrati. Se rimaniamo lì possiamo provare ad approfittare degli scontri diretti".

Una valutazione su Kean

"Sono stato un estimatore dal primo giorno ma così non me lo aspettavo. Non va paragonato. Kean è diverso da Vlahovic, incide molto di più sulla squadra perché tiene palla e fa giocare bene la squadra. Questa Fiorentina gioca per le sue caratteristiche".