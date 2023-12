FATTORI A RFV, Italiano su Nzola è strategico. Sottil...

FirenzeViola.it

Sauro Fattori a Radio Firenze Viola

Mister Sauro Fattori, ex viola, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina: "Il problema del gol riguarda il collettivo, di come Italiano vuole impostare le cose. Mi dispiace che gli attaccanti non approfittino di questa fase offensiva importante. Beltran fa dei buoni movimenti, attacca le spalle della difesa, ma se poi non ti viene concesso nulla diventa difficile. L'argentino ieri ha fatto meglio, può essere l'inizio di un bicchiere da rimpire totalmente".

L'hanno sorpresa le parole di Italiano su Nzola?

"Lo conosce molto bene e probabilmente spera, così facendo, di risvegliargli qualcosa anche a livello emotivo. Credo ci sia una strategia".

E' sorpreso da questo Bonaventura, capocannoniere insieme a Nico della squadra?

"Fa un ruolo in cui nella Fiorentina puoi avere delle buone chances. Per dire, ieri Jack non ha fatto una buona gara ma è sempre attento e ha una buona fase realizzativa".

Perché Sottil ha esultato "zittendo" il pubblico?

"Ha detto che è stato uno sfogo per le critiche, io la vedo in una certa maniera: bisogna sempre pensare a chi viene a vederti senza che tu segni mai. L'esultanza è stata esagerata, sguaiata. Noi forse dobbiamo abbassare i toni, ma lui capisca che certe cose non si fanno".