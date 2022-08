FASCETTI A RFV, Troppo turnover ieri. E Torreira...

Eugenio Fascetti, tecnico tra le altre di Bari e Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola per commentare il momento della Fiorentina alla luce dello 0-0 ottenuto ieri pomeriggio nel derby contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "Il turnover di ieri? Sinceramente così massiccio lo capisco poco: capisco variare qualche calciatore ma così a mio avviso è troppo, non lo capisco davvero. I volti nuovi? Per aiutarli a ritrovare la forma sarebbe importante che giocassero più partite, anche ravvicinate. Il ritmo partita è fondamentale e va trovato il prima possibile".

C'è un problema di gol in casa viola?

"La Fiorentina crea poco: pur avendo giocato in dieci contro undici per la seconda partita di seguito, è riuscita a segnare solo una volta in queste due partite di campionato. La partenza di Torreira in tal senso è fondamentale: era un leader tecnico, oltre che di spogliatoio".

Pensa che Italiano potrebbe modificare il suo credo tattico?

"Ogni allenatore ha le sue idee e non va discusso. A me Italiano piace perché gioca a ritmi alti e spesso non fa ragionare l'avversario".

Dell'acquisto di Barak che dice?

"E' un giocatore molto valido, che può fare comodo se si conferma quello di Verona: vedo poca personalità a centrocampo, per questo credo proprio che sarà utile".