FARGETTA A RFV, Farei lo scambio Italiano-Allegri

Mario Fargetta a Radio FirenzeViola

Mario Fargetta, noto dj di Radio Deejay ed ora M2o e produttore discografico, è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Viola Weekend" come tifoso bianconero in vista di Fiorentina-Juve: "Spero si sistemi tutto al più presto, non so cosa si deciderà sulla partita, il problema non è lo stato del campo ovviamente. E' una situazione difficile, così come la decisione. Se la partita dovesse essere rinviata nessuno potrebbe dire nulla, se si giocasse però le problematiche ci potrebbero essere".

Come vede la Juventus? "E' riapparso il sorriso, siamo soddisfatti dei risultati anche se non tanto dal punto di vista del gioco, ma ormai è questo il gioco di Allegri"

Vlahovic ti ha deluso? "Deluso l'anno scorso perché mi aspettavo una prestazione diversa ma capisco che doveva adattarsi. Ma mi piace ricordare vecchi campioni che non sono esplosi subito. Ora mi sembra partito meglio e più motivato anche se si fa male spesso, poi ci sono sempre le voci di mercato. Mi aspetto però grandi cose. Da ex giocatore so che però capitano momenti no, sono pochi ad avere continuità. Io ho paura della Fiorentina. Devo dire in questi due-tre anni con il nuovo allenatore è stato piacevole vederla. Per questo mi fa paura e credo che Allegri cercherà di non prenderle"

Chiesa prima al Franchi da ex? "Sarà molto emozionato ma quando l'arbitro fischia ognuno pensa alla sua squadra e sono sicuro che farà bene. Lui è un giocatore fastidioso e che crea problemi alla difesa e spero per lui non faccia fischiare troppi tifosi per lui. Ma sarà una bella partita, la Fiorentina è motivata e la Juve deve difendere

Scambio di allenatori? "Lo farei eccome, ho bisogno di un tecnico con un'altra visione di gioco e lui mi piacerebbe, non so se e quando accadrà. Magari Allegri vince lo scudetto e siamo punto a capo"

Fiorentina a volte però gioca bene ma non vince come a Roma: "Serve concentrazione e cattiveria per 90', ma basta un attimo di distrazione. Non è facile, domani la Fiorentina ha l'occasione per far vedere il suo valore"

Cosa pensa di Fagioli? "Sono rimasto male e questi ragazzi mi fanno tenerezza perché c'è immaturità nell'impegnare il tempo libero in queste cose. Penso che tanti lo facciano ancora, magari non sulle loro squadre. Perdersi dietro i videogiochi è riduttivo. Fanno sport e ci si diverte la domenica non ci si può intristire dietro a queste cose"

Chi ruberebbe alla Fiorentina? "Mi piaceva Jovic la scorsa stagione. Quest'anno non saprei ma vorrei un attaccante, magari Gonzalez"

Vlahovic può fare animale ferito? Qualche fischio è destinato a prenderlo, i tifosi non dimenticano. Ma ci aspettiamo che lui faccia il suo dovere, certo dovesse segnare lui..."