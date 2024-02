FABBRI A RFV, Belotti mi piace. Mio obiettivo? Olimpiadi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'atleta di getto del peso e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sui prossimi impegni: "L'obiettivo mio è andare a Parigi per le Olimpiadi. Non ero mai stato forte sull'indoor, però sono contento di aver fatto il primato ieri. C'è ancora tanto da lavorare però per fare bene le Olimpiadi. Domenica avrò i campionati italiani ad Ancona".

Su Belotti: "Sono salito subito sul suo carro. E' venuto a Firenze per andare l'Europeo. Quando uno arriva con queste motivazioni non c'è altro da dire. Ancora è presto per parlare, ma secondo è l'attaccante giusto".