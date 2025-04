RFV Evacuo su Kean: "Ha preso convinzione dei suoi mezzi, ma sarà dura trattenerlo"

L'ex attaccante, ora operatore di mercato, Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Garrisca al Vento. Queste le sue parole sulla Fiorentina e su Kean: "Ha preso convinzione dei suoi mezzi. Sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, cosa che negli anni scorsi è venuta meno. Quest'anno sta avendo grande continuità e anche questa paga. Alla fine dell'anno ci saranno sicuramente delle richieste per lui, trovare attaccanti forte non è mai facile, soprattutto in Italia. Quindi starà alla Fiorentina valutare se venderlo o meno. Il fatto che ci sia una clausola vuol dire tanto, se arriva un'offerta vicina alla clausola sarà difficile trattenerlo. Ci sono tante squadre a livello europeo che lo potrebbero prendere".

Gudmundsson? "Lui come anche Colpani sono stati presi per il modulo di Palladino. Hanno entrambi grandi qualità. Colpani ha avuto anche qualche infortunio. Gudmundsson ha delle qualità incredibili, e credo che per lui sia meglio rimanere a Firenze".

Palladino? "Io l'ho sempre definito uno dei migliori allenatori in circolazione. Si è meritato una chance come quella di Firenze. Ha dimostrato sul campo di avere un grande valore come tecnico. Poi una stagione è fatta da fasi, ma neanche su di lui avrei grossi dubbi".

Champions possibile? "Poche possibilità a questo punto".