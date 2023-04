EVACUO A RFV, Puntare tutto sulle coppe non è sbagliato

FirenzeViola.it

Felice Evacuo a Radio Firenze Viola

Felice Evacuo, ex calciatore di ruolo attaccante, con il record di reti segnate (175) in Serie C, è ospite ai microfoni di Radio Firenze Viola. L'ex bomber, viola e spezino, ha analizzato il momento d'oro che sta attraversando il numero 9 viola Arthur Cabral:"Cabral è un giocatore di valore che ha sofferto l'ambientamento iniziale. Questa vena realizzativa lo sta aiutando, è diventato un protagonista assoluto, un insostituibile. Il paragone con Vlahovic al suo arrivo dell'anno scorso lo ha sofferto a livello psicologico".

Sullo Spezia:"La Serie A è un campionato complicato. Sia Verona sia Spezia hanno le carte in regola per salvarsi, un leggero vantaggio psicologico e di numeri lo ha lo Spezia, essendo avanti in classifica.

Qual è il tuo punto di vista su Nzola?:"Lo conosco bene, siamo stati compagni di squadra al Trapani con Italiano, che lo ha valorizzato molto, portandolo con sè a La Spezia. E' sicuramente un calciatore che calca alla grande il palcoscenico della Serie A".

Su Italiano:"Affrontare le coppe per lui è la prima volta, giocare ogni tre giorni cambia tutto. E' un tecnico di assoluto valore, molto preparato. Conoscendolo ero convinto che sarebbe arrivato a questi livelli e avrebbe rialzato la testa dopo una prima parte di stagione sottotono."

Sulle seconde squadre, vedi Juventus, pensi che la Lega Pro sia un campionato giusto per farsi le ossa? "Il progetto "seconde squadre" lo sposo in toto. I club devono unirsi e applicare tutti quanti questa riforma per far crescere il sistema calcio italiano".

Sul Catanzaro:"E' una realtà che conosco bene, hanno raccolto i frutti di ciò che hanno seminato negli ultimi anni. Il grande merito è del Presidente che ha investito e speso molto."

Sulle squadre del sud:"Il calcio nel sud sta ottenendo risultato molto significativi. Sta venendo alla ribalta, grazie ai progetti delle proprietà. Catania, Crotone e Avellino su tutte, sono realtà che alla lunga verranno fuori."

Giocare ogni tre giorni per la viola è sostenibile?:"Quando c'è entusiasmo la fatica non si sente. Giocare su tre fronti è una grande soddisfazione. La Fiorentina ha la possibilità di potersi giocare due finali in una stagione e questo non ha eguali. In Coppa Italia è quasi fatta, mentre l'avversario in Conference è decisamente abbordabile. Non voglio dire che il campionato passi in secondo piano ma distribuire le energie sulle coppe non sarebbe sbagliato".

Inversione di tendenza nelle Coppe: "Speriamo che si riesca a portare qualcosa di importante, sarebbe davvero un punto di svolta."