Eraldo Pecci e il problema della Fiorentina: "In tanti soffrono di labirintite"

Eraldo Pecci, ex centrocampista di Fiorentina, Bologna e Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Oltre a ricordare il periodo in viola, Pecci ha commentato così il complicato momento della squadra di Raffaele Palladino: "Ci sono tanti giocatori che fanno divertire. Uno è Gudmundsson, che adesso può essere esploso. Quindi è una squadra che mi piace vedere. La Fiorentina è una squadra buona, che in una partita singola se la può giocare con tutti, poi nell'arco di un campionato ci sono squadre superiori ai viola. Una cosa che non mi piace è che tanti hanno la labirintite, passano gli avversari accanto e cadono tutti a terra, così non si vincono le partite. Guardate Cuadrado: adesso a Bergamo è "guarito", non si butta più.

Fagioli? Ha tanto carisma, è un leader tecnico. Secondo me lui è un regista che sa fare anche tante cose. Pirlo ad esempio, era un regista ma è partito come mezzala".

