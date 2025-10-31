RFV Di Gennaro: "Se la squadra è con l'allenatore si vede in questi momenti"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?" in vista del match contro il Lecce: "Adesso è cambiato tutto. Ora la Fiorentina si deve scordare quello che è successo a San Siro e concentrarsi sul Lecce. Hanno detto piena fiducia in Pioli e quindi dovrà esserci una gara diversa anche dal punto di vista del carattere. La Fiorentina non aveva preventivato questo tipo di campionato. Ora più che il gioco bisogna pensare ai risultati. I punti ti danno la possibilità di lavorare in maniera diversa. Se non fai 6 punti nelle prossime due partite non so cosa succederà. La squadra se è con l'allenatore si vede in questi momenti".

Con il Lecce: "Se non vinci con il Lecce diventa dura confermare Pioli. Si aprono diversi scenari, ma lo sa anche Pioli. Il Lecce di Di Francesco propone un buon calcio, non sarà semplice. Se non vinci diventa un campionato di sofferenza".

