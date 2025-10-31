RFV Carobbi sul post Pioli: "L'unico che può sistemare le cose è Thiago Motta"

Stefano Carobbi, allenatore ed ex difensore gigliato, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando il contesto viola e dicendo la sua sul possibile sostituto di Pioli: "La situazione mi dà dispiacere, perché ero molto contento quando è stato preso a Firenze. Purtroppo i risultati danno contro, anche se lui ci crede e questo lo dimostra il fatto che non abbia pensato alle dimissioni, perché crede di potecela fare, non è una persona che sta attaccata al treno per forza. Secondo me non è scattata la scintilla tra Stefano e la squadra, non è entrato nella loro testa. Se vai in allenamento giochi con intensità lo ritrovi in partita, se invece in allenamento vai piano non fai quello che dovresti fare. Io francamente non vedo allenatori che possano sistemare le cose, l'unico è Thiago Motta".

Pensa che si potrebbe aprire un ciclo con Motta?

"Mi piace, perché quando è subentrato a Bologna ha fatto bene. Vanoli non mi convince, prenderei un altro profilo. Thiago è l'unico che puo invertire le cose".

Era meglio affrontare una sqyadra come il Lecce o una squadra più forte?

"Bene o male cambia poco. Adesso era meglio trovare un'altra squadra, il Lecce non è una squadra scarsa, ti trovi a giocarci in casa e devi vincere. Serve carattere in campo, perché sennò diventa dura. Bisogna fare un plauso ai tifosi, che continuano a supportare la squadra nonostante i risultati, anche se ora, giustamente, sono iniziate le contestazioni".

Che apporto può dare la società che è quasi inesistente?

"La società è abbastanza assente, si prende le responsabilità. Nelle squadre se un dirittore sportivo non fa bene a fine stagione viene mandato via".

