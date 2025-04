RFV Di Gennaro: "A Celje con De Gea e Kean. In campionato si decide ora"

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si Compra'. Queste le sue parole: "Vista la forza del Milan il pareggio ci sta anche se sul secondo gol c'è stato un annebbiamento generale che difficilmente si vede in Serie A. Io però ho visto una bella Fiorentina e sono due punti persi, Kean ha fallito un paio di gol incredibili. C'è un po' di rammarico perché la classifica poteva essere migliore, in un campionato in cui sulla carta ci sono squadre che anche se danno il massimo, sono inferiori".

Chi gioca tra De Gea e Terracciano?

"De Gea. Un portiere così la Fiorentina non ce l'aveva da tanto tempo e in Conference è troppo importante. In teoria la squadra viola può tornare davvero in finale, quindi senza nulla togliere a Terracciano io punterei su De Gea. Io mi immedesimo nei calciatori: avere un portiere come De Gea in porta sposta".

E Kean?

"A 25 anni si gioca, tanto più che alternative non ne vedo. Capisco chi dice di farlo riposare ma io tengo la linea come su De Gea: faccio giocare i migliori. Poi al massimo dopo un'ora si cambia".

