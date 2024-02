DESOLATI A RFV, Il gioco di Italiano non aiuta le punte

FirenzeViola.it

Queste le considerazioni dell'ex centravanti della Fiorentina, Claudio Desolati, a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola in vista della sfida di questa sera contro la Lazio: "Per me questa sera l'importante è far giocare Belotti, non ci sono attaccanti migliori nella rosa della Fiorentina. Beltran è un giocatore di qualità ma ha caratteristiche diverse. Il gioco che fa Italiano mi piace tantissimo però noto che gli attaccanti vengono esclusi, vengono serviti davvero poco. In questo stile di gioco il numero nove non viene sfruttato abbastanza. L'allenatore ha un giocatore come Beltran che ha qualità valide, è scaltro e furbo ma non viene servito tanto, gli attaccanti per segnare devono avere delle occasioni".

