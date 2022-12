DESOLATI A RFV, Diamo una vera possibilità a Cabral

Claudio Desolati, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio” per parlare della squadra di Italiano. Di seguito le sue parole, a partire da Cabral, accostato a diverse squadre italiane: “Diamogli ancora la possibilità. Non ha dato ancora il massimo, non ha fatto vedere qual è il suo stile di gioco. I giocatori devono giocare 4-5 partite consecutive, con la solita formazione. Diamogli una possibilità concreta, poi se a fine anno avrà fatto male verrà ceduto. Poi per me Cabral non è un attaccante. Non è un numero nove”.

Su Amrabat: “Ho visto tutte le partite. Mi è piaciuto il Marocco. Amrabat ha dimostrato di essere un grande campione, nonché un vero uomo: gioca per la squadra. Ti trasmette qualcosa. Meglio giocare con questi giocatori che con quelli che sono più solisti”.