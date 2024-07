DELLA ROCCA A RFV, Serve Gud per il salto di qualità

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex viola Francesco Della Rocca ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Viola Weekend". Ecco le sue parole su Gudmundsson: "È un giocatore veramente importante, ha dimostrato di avere dei colpi notevoli questa stagione. Sarebbe un valore aggiunto, aumentando il tasso tecnico dell’attacco".

Su Bianco: "Potrebbe sicuramente far parte della rosa. Ha fatto un’ottima esperienza in Serie B e tornerà con molte partite sulle spalle. Essendo un 2002, non possiamo più considerarlo giovanissimo. Anche se potrebbe essere pronto, sarà Palladino a decidere il suo futuro".

Su Kean: "Ha dimostrato in qualche occasione, soprattutto all’inizio, di avere ottime qualità. Il problema è che non ha avuto quella continuità necessaria per un buon rendimento. Vedremo se alla Fiorentina la troverà. È una bella scommessa".

Su Vranckx e Bresciani: "Vranckx mi sembra un giocatore abbastanza fisico, da quello che ho visto al Milan ma ha giocato troppo poco. Bresciani, invece, è un giocatore di corsa che a me piace molto. Ma ripeto, per far fare un salto di qualità a questa squadra serve Gudmundsson, anche perché dopo aver perso Bonaventura, i Viola sono sprovvisti di quel giocatore che lega il gioco in maniera qualitativa come faceva Jack".

Ascolta il podcast!