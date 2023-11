DE SANTIS A RFV, Proverei Nzola e Beltran insieme

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis a Radio Firenze Viola

L'agente e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola, direttamente dall'Argentina durante "I Conti delle 7".

Come vedi Beltran? "In questi casi conta soprattutto l'aspetto mentale. Veniva da grandi mesi importanti in Argentina e non riuscire ad imporsi in Serie A ti lascia insoddisfatto. Poi quando la squadra ha qualche difficoltà poi tutto si riflette anche sul singolo. Al River faceva la punta insieme ad altri due giocatori che gli giocavano accanto molto stretti".

Cosa dovrebbe fare Italiano con gli attaccanti? "Potrebbe provarli insieme. Stanno facendo fatica entrambi: Nzola a livello fisico non è quello dell'anno scorso, Beltran non ha molte occasioni e quelle poche non le ha sfruttate. Vederli insieme potrebbe essere un aiuto per entrambi".

