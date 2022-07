DE SANTIS A RFV, Nico? Almeno 10 gol. Lo Celso...

Il noto procuratore e intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di diversi temi riguardanti il mercato della Fiorentina, queste le sue parole:



Partiamo parlando dell'esperienza viola di Pulgar, ha deluso le aspettative?

"Era lecito aspettarsi di più visto quello che ha fatto a Bologna, a me piaceva molto ma a Firenze non è riuscito a esprimere le sue qualità".

La Fiorentina in questa sessione di mercato si è mossa subito completando parte della la rosa già prima di Moena, crede abbiano fatto un buon lavoro?

"Tifosi e allenatori vorrebbero la squadra pronta fin da subito, quest'anno è ancora più difficile. C'è da fare un applauso alla Fiorentina per essersi mossa subita e aver riempito le lacune e le partenze. Il mercato però non deve considerarsi chiuso, ci sono ancora innesti da fare. Secondo me ci sono ancora talenti che possono sbocciare, come per esempio Nico Gonzalez. Io non credo che Milenkovic rimarrà a Firenze, non sarà facile sostituirlo ma credo prenderanno qualcuno di solido. Oltre al centrale, serve un centrocampista trasversale alla Lo Celso o Luis Alberto, sarebbe il giocatore adatto. Il Tottenham chiede tanto, i viola devono rimanere vigili e aspettare che il club londinese venga incontro alle richieste del club di Italiano".

Nico ha tutte le capacità per fare ancora meglio, in cosa può stupire?

"Ha la capacità di strappare, far gol e assist. Lo ha dimostrato a intermittenza nella scorsa stagione, nella fase finale lo ha fatto molto bene e deve ricominciare da lì. E' un giocatore che per le qualità che ha deve puntare alla doppia cifra, ha una personalità forte. Sarà importante per lui iniziare bene la stagione".

Sempre in ambito sudamerica, perché secondo lei Augustin Alvarez non è arrivato in viola e cosa devono aspettarsi quelli del Sassuolo".

Ha numeri importanti nel campionato uruguaiano e nelle coppe sudamericane, dentro l'area è letale ed ha tanta freddezza nonostante l'età. La Fiorentina è stata frenata forse dal passaporto ma sicuramente lo ha valutato molto.