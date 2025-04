RFV Colomba ha fiducia: "Per i vertici c'è anche la Viola. Calendario? Facile solo sulla carta"

vedi letture

Franco Colomba, allenatore di lungo corso che in carriera tra le altre ha allenato anche Verona e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Weekend" per analizzare il pareggio di ieri tra la Fiorentina e il Milan a San Siro. Queste alcune delle sue parole: "La Fiorentina non è molto distante dalle postazioni di vertice, per cui anche qui è tutto molto legato a quello che succede alle squadre che stanno davanti, se vincono o se non vincono. In questo caso c'è la Juventus, c'è il Bologna, ci sono squadre insieme alla Fiorentina che sono la Roma e la Lazio, quindi dipende da questi risultati, è tutto collegato".

Ora la Fiorentina si appresta a vivere un calendario sulla carta più morbido...

"Più morbido però solo sulla carta perché la Fiorentina quest'anno ha fatto tanta fatica contro le squadre di bassa classifica. Mi verrebbe dire che a maggior ragione sono squadre che giocano tutte con il coltello tra i denti. Penso ad esempio alla trasferta di Cagliari con un allenatore esperto in salvezze come Nicola, sarà una trappola per tanti. Sono partite complicate dove i valori qualche volta non riescono ad emergere".

Che idea si è fatto del rendimento di Nicolò Fagioli in viola?

"Lui può fare tutto, mi sembra dotato sia di caratteristiche per fare regista, per fare trequartista forse non ha ancora il passo, però la mezzala la può fare tranquillamente, non ha problemi, ha un piede morbido, è un ragazzo che ha le idee, ha la qualità. Ora viene fuori anche la sua personalità, quando era a Torino sembrava quasi un ripiego: Nicolò sta entrando invece nell'ottica di essere un titolare vero e questo ti dà una fiducia e per chi ha qualità, che magari non è riuscito sempre ad esprimere, quando si sente la fiducia completa è importante".