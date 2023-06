COLFESCU A RFV, Popescu ottimo calciatore. Munteanu...

FirenzeViola.it

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate stamani dai quotidiani, un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina potrebbe essere quello di Octavian Popescu, 21 anni, esterno d’attacco dell’FCSB. Virgil Colfescu, intermediario rumeno intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola, ci ha presentato il talento della Romania Under 21, paragonato già ad Adrian Mutu: "Quando parliamo di Mutu c'è da togliersi il cappello. Non è facile paragonare giocatori a lui, soprattutto per quanto fatto a Firenze. Comunque Popescu è un ottimo calciatore. Ha già giocato diverse partite nello Steaua, ha un buon tiro ma deve mettere su ancora un po' di massa muscolare. Ieri ha giocato contro la Spagna anche se non è andata bene".

Colfescu ha parlato anche di Louis Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito nella scorsa stagione al Farul:"Munteanu ha fatto bene a tornare in patria ed a giocare tra i grandi. C'è una bella differenza tra la Primavera ed un primo campionato anche se in Romania. Quest'anno ha fatto qualche gol ed ha fatto bene. Ieri contro la Spagna sembrava un po' spaesato, ma credo sia merito degli avversari".

E sulle differenze tra il movimento giovanile italiano rispetto a quello degli altri paesi: "Difficile proporre calciatori giovani in Italia. Qui in Romania ci sono regole che vincolano le prime squadre a far giocare almeno un prodotto delle giovanili. In Italia non c'è e si vede che i giovani fanno tanta fatica ad imporsi. Guardate quante partite ha giocato Bianco in prima squadra alla Fiorentina e cosa ha fatto Munteanu con il Farul qui in Romania. All'estero, in Germania, Francia, Inghilterra, a diciotto anni si è già in prima squadra".