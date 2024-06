COLASANTO A RFV, Beltran può sbocciare. Infantino...

FirenzeViola.it

L'intermediario di mercato Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla situazione legata alle richieste di commissioni da parte dei procuratori: "Se ti porto un calciatore a parametro zero è giusto chiedere delle commissioni. Ma se una società spende per il cartellino e poi paga il calciatore per un ingaggio mi sentirei in difficoltà a chiedere decine di milioni di commissioni".

Sulla posizione di Beltran

"Beltran è un ragazzo che sa giocare a calcio. Nei ruoli in avanti dove lo metti sta. Al River Plate ha fatto bene anche la prima punta. Poi ha fatto bene anche la seconda punta in Argentina. Con Palladino penso che possa definitivamente sbocciare. Non solo lui ma anche Martinez Quarta e spero anche Infantino".

Un giudizio sulla prima stagione di Beltran

"Se fossi il procuratore del ragazzo al momento in cui arriva un grande club europeo come la Fiorentina lo porto ma chiedo delle garanzie. Anche perché al Rosario Central giocava titolare in un club molto importante. Non è un anno perso, intanto ha imparato la lingua, l'alimentazione e la vita in Italia. perderlo sarebbe un errore è un 2003".

Come dovrebbe giocare Palladino per mettere a suo agio Beltran 4-2-3-1 o 3-4-2-1?

"4-2-3-1 sicuramente perché così gioca dietro alla prima punta nei tre. Però non può essere lontano dalla porta. L'adattamento è importante anche al modo di gioco. In Sud America si gioca uno contro uno".

