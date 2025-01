CINQUINI A RFV, Viola al massimo da Europa League

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola spazio a Oreste Cinquini, storico dirigente ex viola che ha parlato del momento dei viola e del mercato: "In questo periodo c'è tanta stanchezza per diverse squadre. Per la Fiorentina questo è un test importante, anche perché può approfittare dei passi falsi delle altre pretendenti. Ribadisco il concetto che dico sempre: la Fiorentina può lottare per l'Europa League, non si deve fare altre illusioni. Il Monza sta vivendo un momento difficile e per loro sarà una partita importantissima, vedremo che cosa succederà".

E sulle scelte di mercato fatte nel recente passato, Cinquini ha detto: "Su Valentini dico che mi sono permesso di guardare qualche sua partita e credo servirà un po' di tempo per vederlo in campo. Pongracic poi non si sta rivelando un giocatore valido. Poi c'è anche Colpani, che non sta facendo molto. Non è certo un giocatore di prospettiva, dovrà iniziare a dare risposte sul campo. Sicuramente questa partita sarà decisiva anche per le scelte di mercato future. E anche su Gudmundsson dico che questo è il momento di far fruttare un investimento importante. Luiz Henrique? Ci son già cinque esterni, con Folorunsho che potrebbe agire da quella parte, non credo sia necessario un esborso simile a gennaio".