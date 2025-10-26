RFV Chiarugi su Fiorentina-Bologna: "Per i viola è il momento giusto per smuovere la classifica"

L'ex attaccante viola e doppio ex di Fiorentina e Bologna Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della gara di oggi. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina è il momento giusto per muovere la classifica. Tutti eravamo sicuro che a livello di risultati questa squadra avrebbe dato di più. La Coppa ci ha dato un guizzo in più. Affrontiamo oggi una grande squadra, la classifica lo dice".

Formazione? "La partita di Coppa ha dato delle indicazioni. Pioli ha fatto una rotazione interessante. Alcuni calciatori hanno risposto alla grande, vedi Fagioli. Può dare ancora di più. Fortini è interessante, abbiamo Comuzzo, Ndour, Piccoli, Dzeko che ha fatto anche gol. Nel complesso la qualità c'è e ci sono anche ricambi. Il Bologna arriva a Firenze in buona salute. Io credo molto nel lavoro che è stato fatto dalla società, con l'arrivo di Pioli e la conferma di alcuni giocatori. Poi quando non vinci i problemi vengono fuori. Nelle recenti uscite ho visto dei miglioramenti".

Gudmundsson? "Grande punto interrogativo. Ci auguriamo che possa fare la differenza".

