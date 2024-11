CHIARUGI A RFV, Kean un leone. Viviamo il momento

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare del momento straordinario della formazione gigliata. Queste le sue parole a partire dai possibili sogni della Fiorentina: "Certo. Dobbiamo essere fieri di quello che sta facendo la squadra. Complimenti a tutti, dai giocatori alla società. Questo è un momento meraviglioso, ai tempi di Trapattoni eravamo vicini alla vetta della classifica come lo siamo adesso, si può rivivere un bel sogno. La partenza non era stata ottimale, però già avevo detto che ci voleva pazienza con un allenatore giovane che arrivava in una realtà importante come la Fiorentina. Io avevo già fiducia. Questo è un entusiasmo sano. Poi abbiamo un Kean straordinario e Comuzzo che è una bellissima sorpresa".

Quanto è importante la fiducia della piazza per la squadra e per i singoli?

"In questo momento c'è entusiasmo e credibilità. Chi pensava di essere tra virgolette scartato, anche se questa è una brutta parola, dalla sua ex squadra, è stato acquistato con fiducia dalla Fiorentina. Sotto questo aspetto i viola hanno centrato un obiettivo. Pradè e tutta la dirigenza si sono tolti delle soddisfazioni. Kean sente il calore e la fiducia dei tifosi, e così si è ritrovato. Complimenti a tutti. Viviamoci questo momento. Vedere la Fiorentina al secondo posto è bello perché nessuno se lo poteva augurare".

Cosa la stupisce di più nel gioco della Fiorentina?

"La verticalità cercata da Palladino per sfruttare al massimo la forza di Kean. Sembra un leone che vuole conquistarsi il suo territorio. Chissà come lo stanno rimpiangendo alla Juventus. Kean è una delle sorprese più belle di questo campionato".

