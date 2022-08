CAVASIN A RFV, Quarta può rilanciarsi. Bajrami...

Nella giornata di ieri l'ex allenatore viola Alberto Cavasin, contattato ed intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha fatto il punto della situazione di casa Fiorentina, analizzando diversi aspetti di quella che sarà la stagione viola 2022/23. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

In mezzo al campo si cerca il grande colpo, Bajrami può essere considerato tale?

"Sarebbe un giusto inserimento: un giocatore bravo tecnicamente e giovane. Un'arma importante per il gioco, si inserirebbe facilmente. Ci sono tanti presupposti per cui potrebbe far bene. Il valore lo conosciamo, è ottimo. Può dare molto alla Fiorentina".

Milenkovic ha rinnovato, mentre Quarta deve rilanciarsi. Pareri a riguardo?

"Penso che Quarta possa rilanciarsi sicuramente, mentre Milenkovic lo reputo uno dei difensori più forti in Italia. Bravo tecnicamente, ha personalità, sa comandare: è un giocatore di alto livello. Non a caso doveva andare in squadre di alto livello, è rimasto e per la Fiorentina è un grandissimo punto di forza. Serve alla squadra perché ha grande personalità".

