CAVASIN A RFV: "BIRAGHI INCEDIBILE. SCONTATO CHE JOVIC FACCIA BENE. BAJRAMI..."

L'ex allenatore viola Alberto Cavasin, contattato ed intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha fatto il punto della situazione di casa Fiorentina, analizzando diversi aspetti di quella che sarà la stagione viola 2022/23. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa si aspetta da questa stagione della Fiorentina?

"Mi aspetto la riconferma delle cose positive dell’anno scorso, con qualcosina in più. Può essere la sorpresa. Il lavoro fatto da Italiano penso possa essere produttivo per quest’anno".

L'obiettivo giusto può essere l’Europa League o magari anche la Champions?

"Penso che entrare in Europa League sia il miglioramento nelle corde dei viola".

C'è un giocatore o reparto da cui si aspetta il salto di qualità?

"Penso che Mandragora possa essere la sorpresa: un giocatore importante che ha già dimostrato il suo valore, però ha ancora ampi margini di crescita. Nel calcio della Fiorentina può essere il fulcro importante, tutto ciò mi fa pensare che possa essere una lieta sorpresa".

Jovic si è presentato dicendo di voler realizzare 30 gol, secondo lei è fattibile?

"Do un po’ per scontato che farà molto bene. Magari 30 gol sono tanti, glielo auguro soprattutto per la Fiorentina. Il gioco viola, che porta tante palle dentro l’area, è perfetto per gli attaccanti. Lui ne può assolutamente beneficiare. Il giocatore è bravo, è scontato che avrà tanti palloni dentro, l’area: gioco forza farà tanti gol".

Invece Cabral farà il tanto atteso miglioramento?

"Penso che faccia parte del concetto di prima. Quei miglioramenti ulteriori che la squadra può fare: trarre profitto del lavoro dell’anno scorso. Cabral è uno di quelli che può crescere grazie al lavoro dell’anno passato e ad aver memorizzato ciò che l’allenatore vuole da lui".

In mezzo al campo si cerca il grande colpo, Bajrami può essere considerato tale?

"Sarebbe un giusto inserimento: un giocatore bravo tecnicamente e giovane. Un'arma importante per il gioco, si inserirebbe facilmente. Ci sono tanti presupposti per cui potrebbe far bene. Il valore lo conosciamo, è ottimo. Può dare molto alla Fiorentina".

Milenkovic ha rinnovato, mentre Quarta deve rilanciarsi. Pareri a riguardo?

"Penso che Quarta possa rilanciarsi sicuramente, mentre Milenkovic lo reputo uno dei difensori più forti in Italia. Bravo tecnicamente, ha personalità, sa comandare: è un giocatore di alto livello. Non a caso doveva andare in squadre di alto livello, è rimasto e per la Fiorentina è un grandissimo punto di forza. Serve alla squadra perché ha grande personalità".

Nei giorni scorsi si era fatto avanti il Nottingham Forest per Biraghi. Per lei è imprescindibile per i viola o si può sostituire?

"È quel giocatore che ha una continuità di rendimento sicura. Sbaglia difficilmente qualche partita, ha esperienza ed è completo. È molto utile e davvero valido: secondo me è incedibile. A meno che non ci sia la volontà del giocatore, la Fiorentina fa bene a non darlo via".