CARNASCIALI A RFV, La Fiorentina non ha 15-16 titolari

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore viola Daniele Carnasciali che ha analizzato il momneto della Fiorentina durante "Palla al centro" a Radio FirenzeViola, a partire dalla possibilità di vedere Pongracic titolare: "Abbiamo visto Pongracic la prima partita, ha fatto male, mi sembra anche la seconda, adesso passano un po' di mesi e poi è sparito dai radar, lo rimediamo a gennaio. Se non lo ha pagato 16 milioni forse qualcosa si è sbagliato per averlo preso pensando di farlo giocare in un modo che non era quello che pensava l'allenatore o sennò ci sono degli errori fatti in questi mesi perché non può un giocatore pagarlo 16 milioni e non farlo mai giocare. Comuzzo e Ranieri hanno tirato un po' la carretta per diverse partite, sono poi specialmente Comuzzo, sono ragazzi giovani che hanno bisogno anche di rifiutare, più che fisicamente perché poi sono a 19-20 anni, però è mentalmente, quando i risultati vengono meno, quelli che hanno meno esperienza e sono più giovani sono quelli che la subiscono un po' di più e quindi meglio dargli un turno di riposo e farli ricaricare. Ecco perché io dico che aspettare gennaio per far giocare un giocatore è stato pagato anche tanto... quindi devi cercare di accelerare un po' le cose. Se va imputato qualcosa a Palladino è questo qui, di non riuscire magari a far rendere al massimo determinati giocatori.

Le cene servono? "Quello serve per far vedere magari anche all'ambiente, all'esterno che c'è compattezza all'interno e non ci sono problemi, però qualche volta è come mettere la polvere sotto il tappeto, quindi sì queste cene servono ma fino a un certo punto perché poi alla fine se la partita prima l'hai fatta male quella dopo cerchi di dare il massimo, è lì che poi dopo fai la differenza a prescindere dalle cene. Quindi mi sento di dire che qualche problemino c'è stato, però non ci scordiamo che un mese e mezzo fa, due mesi fa la Fiorentina era una di quelle squadre che giocava bene, che faceva risultati, io penso che molta responsabilità va data al fatto che quello è successo con Bove"

L'inserimento di Sottil al posto di Bove e l'assenza di Cataldi hanno fatto venire meno questo schermo a centrocampo, quanto ha contato questo nel calo di Ranieri e Comuzzo? "Molto, perché avevamo trovato l'equilibrio con Bove e Cataldi, Kean era un giocatore che riusciva sempre a tenere palla sua, a fare gol, quindi quando un attaccante ti tiene la palla è pericoloso, tieni occupato due giocatori della squadra avversaria; è logico che poi anche la difesa ne risente positivamente. E' mancato tutto questo, soprattutto a centrocampo, e anche Kean è calato. Alla fine la Fiorentina secondo me non ha 15-16 titolari, ne ha molti meno, purtroppo è così".

C'è un dibattito accesissimo su Biraghi escluso ma che poi partecipa alla cena del sushi... qualcuno pensa che alla fine se non trovano da venderlo potrebbe essere anche reinserito, tutto questo all'interno di una Fiorentina che nelle ultime due partite per bocca di Ranieri e Gosens ha parlato di problemi di gruppo; che ne pensi? "Se ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio hai voglia a fare i sushi, le bisteccate, perché lo vedi in campo, anzi quando ci sono dei problemi e fai anche le cene se poi non li risolvi, forse acquisisci ancora più problemi. Sì perché poi se si stanno antipatici non è che poi hanno piacere a stare insieme a tutti"

