CARMIGNANI A RFV, Col Milan si può prendere il volo

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni rilasciate da Pietro Carmignani, ex Fiorentina e Milan, a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" a partire dall'attuale estremo difensore gigliato, Pietro Terracciano: "Per me è un portiere sottovalutato, invece deve stimato per quello che ha fatto e per quello che farà"

Come vede la sfida tra Milan e Fiorentina?

"Secondo me è partita spartiacque per entrambe le squadre. La Fiorentina molto spesso ottiene meno di quello che dà, ma i viola sono lì vicino alla vetta e possono prendere il volo. Il Milan invece è in un periodo di poca serenità, gioca con discontinuità e probabilmente ha dei problemi dal punto di vista psicofisico. Questo nervosismo spesso nasce nello spogliatoio...".

Come si spiega l'addio di Bonaventura al Milan a parametro zero?

"Penso che una società possa anche sbagliare a comprare un calciatore, ma non può sbagliare a lasciarselo andare. Evidentemente è stato commesso un errore. Jack meritava una considerazione maggiore, forse in rossonero non ha trovato l'ambiente, però è un giocatore che non si può perdere".

Rivede nelle idee di Italiano qualche tecnico del passato?

"Io dico che Italiano è uno di quei 2-3 allenatori che faranno strada. Il calcio ti impone di variare le tattiche, lui è bravo a modulare il sistema di gioco ai calciatori e non il contrario".