RFV Imborgia: "Niente fuggi-fuggi in caso di mancata Europa. Firenze per i calciatori è Disneyland"

Antonio Imborgia, intermediario ed esperto di mercato, è intervenuto su Radio FirenzeViola per commentare a caldo il momento in casa Fiorentina anche alla luce della vittoria di ieri del Bologna di Vincenzo Italiano: "Rocco Commisso ha dato una solidità economica incredibile a questo club, non va discusso. Si parla tanto del fatto che sia una proprietà staccata rispetto alla città, io non ricordo un proprietario fiorentino negli ultimi trent'anni. E non vedo qualcuno toscano che possa comprare la Fiorentina. La proprietà Commisso deve andare avanti.

Su Raffaele Palladino: "L'ultimo periodo non è stato brillante e le partite fatte lo testimoniano, purtroppo ci sta che l'allenatore sia messo in discussione. La critica dei tifosi è normale, giusta e va accettata e compresa. La critica fatta dalla stampa invece tante volte è da prendere in maniera diversa. Non ho mai visto un giornale o una radio fare notizia senza una critica. Ma fa parte dei ruoli, il calcio è la cosa più chiacchierata per noi".

E sulla progettazione e sul mercato ha parlato così: "Se andate a vedere il mercato fatto dalla Fiorentina nell'ultimo anno, ci sono 5-6 giocatori che hanno alzato il livello della squadra. Come si fa a diventare competitivi? Aggiungendo altri cinque giocatori ai cinque portati negli ultimi mesi. E facendo sempre così, nel frattempo mettendo dentro qualche buon Primavera come ha fatto con Comuzzo. Così si alza il livello. Non penso ci sarà un fuggi-fuggi in caso di mancata Europa, perché questi ragazzi vivono a Disneyland: a Firenze si sta bene, per la città e per un centro sportivo incredibile come il Viola Park. Ci sono stato spesso e non ho percepito nessun malessere, stanno tutti bene. Non ci sarà fuga neanche per De Gea o Kean. Poi se qualcuno arriva a pagare la clausola di Kean lì la società ci potrà far poco. Se Kean deve scegliere secondo me rimane".