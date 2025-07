RFV Carlo D'Aiello (scout) su Kospo: "Non è pronto per la Fiorentina. L'under23 sarebbe stata perfetta"

Lo scout Carlo D'Aiello è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Home Scouting". Queste le sue parole a partire da un commento sul nuovo difensore gigliato Eman Kospo: "Il Barcellona non si è privato del giocatore perché ha mantenuto una percentuale sulla rivendita. L'ho visto con le giovanili. E' un difensore duttile, può giocare sia a tre che a quattro. E' un centrale destro a cui piace impostare. È ben strutturato poi perché è alto 191 cm. Con mister Pioli potrebbe anche colmare certe lacune come il fatto che è un pochino lento. Sul discorso atletico però si può lavorare. Ha un margine di miglioramento sicuramente. Ha anche un bel calcio poi. Questa insomma è la fotografia al momento".

Lo vede pronto per la prima squadra?

"No, secondo me non è pronto per una prima squadra come la Fiorentina. Se poi Pioli lo prende spesso in considerazione e lui cresce avrà il suo momento. Io ora non me la sentirei di metterlo in prima squadra. L'under23 sarebbe stata perfetta come tappa intermedia".

Arthur Vermeeren che giocatore è?

"Nasce mediano di impostazione. L'ho visto spesso, è un giocatore che verticalizza molto. Ha un ottima visione di gioco anche se non è molto fisico, ma per il ruolo ci può stare. E' un 2005 belga che nasce nelle giovanili dell'Anversa. Ha avuto poco spazio nell'Atletico Madrid perché c'erano molti palleggiatori di livello in squadra. Però devo dire che sta crescendo bene".

