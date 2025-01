CARAVELLO A RFV, Tzimas? Investimento da top

FirenzeViola.it

Danilo Caravello, agente e operatore di mercato, è intervenuto nel corso di "Viola Amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina e non solo: "Intanto dico che la vittoria contro la Lazio sia un toccasana per un gruppo che viveva un momento difficile. La Fiorentina è una squadra di livello, per questo la Lazio non è riuscita a recuperare la partita".

Quanto potranno essere determinanti i colpi di mercato?

"Il mercato di gennaio è più vivo che mai, la Fiorentina deve fare qualcosa assolutamente. Sarebbe un peccato non valorizzare l'ottimo campionato che sta facendo".

L'operazione Tzimas che significato avrebbe?

"La leggo come un'operazione su un prospetto che la Fiorentina reputa di assoluta importanza. Perché andare a investire adesso una somma importante su un giovane, significa che credi possa diventare un campione. E che magari si consolidi in Italia per essere poi rivenduto alle big".

Quanto è rischioso un affare di questo tipo?

"Credo che il giocatore sia stato studiato in tutte le sue sfaccettature, altrimenti non lo fai un investimento su un profilo che deve ancora consolidarsi. Evidentemente la Fiorentina pensa che l'Italia possa dargli quell'ulteriore spinta per arrivare a livelli top".

