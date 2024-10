CALAMAI, Stasera deve essere la notte di Beltran

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del tema del giorno in casa Fiorentina: "Ci siamo. Stasera riparte la Conference riparte e porta con sé tanta curiosità. Vorrei sperare che questa possa diventare anche la notte del ritorno di Beltran: non so cosa succederà a gennaio ma ieri ci hanno detto che il River Plate sta pensando di riportarlo a casa (QUI L'ANTICIPAZIONE).

Adesso però c'è da capire se Beltran è un giocatore perso, smarrito, o se può avere una reazione d'orgoglio. Questa è la notte nella quale deve ricordare a tutti cosa può essere".