Calamai: "Fortini via che messaggio è? Se lo vogliono le big un motivo ci sarà"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", in onda su Radio FirenzeViola, ha detto la sua sulla situazione di Niccolò Fortini: "Non posso uscire dal tema Fortini perché mi monta l'amarezza quando leggo le notizie su di lui. Qualcuno dice 'Chi sarà mai Fortini', io non penso che cambierà la storia del calcio italiano, ma il problema è capire perché la Fiorentina non fa niente per difendere un prodotto del proprio vivaio. Che messaggio manda ai ragazzi che crescono nel settore giovanile? Poi, se allenatori come Gasperini o Spalletti hanno dato mandato di seguire il ragazzo, allora tanto scarso non sarà...
Nella speranza che Paratici riesca a cambiare qualcosa, dico una cosa: che nessuno si azzardi a far passare Fortini per traditore. Questo ragazzo gioca con uno stipendio da Primavera, non è lui che vuole lasciare la Fiorentina...".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati