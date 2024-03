CALAMAI, Che errore fu non dare la squadra a Sartori

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai, alla luce del sorprendente campionato che sta facendo il Bologna - ieri vincitore a Bergamo -, ha espresso la sua opinione sul non aver deciso di affidare la squadra a Sartori quando il dirigente ex Atalanta era in uscita dai nerazzurri: "Mi è capitato in questo weekend di esaminare, oltre alla Fiorentina, anche il Bologna, nella sua partita vittoriosa a Bergamo.

Il progetto sportivo rossoblù è chiarissimo per cui mi viene da dire oggi, senza essere accusati di essere un traditore della patria, che errore è stato da parte di Rocco Commisso non affidare due anni fa la gestione sportiva della squadra viola al signor Giovanni Sartori".