RFV Cagni su Palladino: "Serve pazienza, l'allenatore ai tempi di oggi è sempre più solo"

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Firenze non è una piazza semplice. Però non si può pretendere sempre che un allenatore giovane arrivi e faccia subito risultati. Anche Italiano è stato criticato all'inizio. Serve tempo, Palladino è solo il terzo anno che allena. Il Como poi è una delle squadre che mi piace di più. Non meritava di prendere contro il Milan".

Quanto è difficile gestire un gruppo? "E' difficile gestire i calciatori oggi, non parli più con il singolo. Nello spogliatoio sono tutti singoli, delle aziende che hanno dietro un entourage che lavora per loro. La gestione è molto più difficile, e poi non ci sono più leader. L'allenatore è sempre più solo. E' diventato un mestiere difficile".

La rosa della Fiorentina può arrivare in Champions? "Per arrivare nelle prime cinque devi avere una squadra completa. Fanno fatica le big, ci sono pochi giocatori di qualità. Devi avere almeno una ventina di giocatori di qualità, non solo una decina".

Il caso Gudmundsson è incomprensibile? "A Firenze è un'altra persona, non so cosa sia successo. A Genova ha fatto delle partite incredibili. Lo vedi adesso e pensi cosa è successo, anche dal punto di vista fisico".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast!