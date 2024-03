BUSO A RFV, Rigori? Manca una punta con personalità

FirenzeViola.it

Renato Buso a Radio FirenzeViola

Renato Buso, ex attaccante viola nonché ex allenatore nelle giovanili della Fiorentina e membro dello staff di Prandelli nel 2020/21, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di Viola amore mio per fare il punto sul momento della squadra di Italiano dopo il pareggio di ieri con la Roma, ripartendo dall'ennesimo errore dal dischetto di questo 2024: "Credo che la battuta di un calcio di rigore debba di norma essere affidata a un attaccante. E credo che il fatto che nella Fiorentina non lo batta una punta, dipenda dalla scarsa personalità dei bomber presenti nella rosa. Vedo pochi elementi in grado di assumersi la responsabilità di andare a calciare dal dischetto e questo mi preoccupa. Resto un estimatore di Italiano, ma sotto l'aspetto dei rigori serve una gerarchia ben precisa".

Che idea si è fatto nel complesso della prova della squadra di Italiano?

"La Fiorentina anche ieri non è riuscita a chiudere la partita. Le sono mancate come sempre le solite cose: un leader che sappia sigillare la gara e la qualità per concretizzare le tante occasioni create. Mi riferisco, in particolare, a un attaccante in grado di essere letale al momento giusto".

Come si spiega che Belotti abbia rinunciato alla battuta?

"Personalmente, avrei avuto voglia di batterlo al cospetto di una mia ex squadra che non mi ha considerato all'altezza e mi ha ceduto. Forse ha rinunciato perché temeva che Svilar, avendolo visto spesso in allenamento ai tempi della Roma, conoscesse il suo modo di calciare i rigori".