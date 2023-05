BUONAMICI A RFV, L'Inter non ci può far paura

FirenzeViola.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Cesara Buonamici, volto noto Mediaset e tifosissima della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le parole della giornalista fiorentina: "Questo è un momento magico per Firenze, è un momento straordinario per tutti. Si dice che le finali non si giocano ma si vincono, vediamo che succederà domani. Io sarò in conduzione del telegiornale che precederà il match, sono già euforica per quello. Un grosso merito per tutto questo cammino va a Vincenzo Italiano, non mi sorprende che sia nel mirino di De Laurentiis.

Come affrontare l'Inter?

"Il segreto adesso è essere affamati, insaziabili. E poi ci vuole un po' di fortuna, questo non guasta mai. Italiano è un giochista e preparerà la sfida al meglio, mi piace molto il suo modo di intendere il calcio. Poi, non tutte le ciambelle escono col buco e alcune partite le abbiamo buttate, ma ha il grande merito di aver riportato entusiasmo a Firenze. Mi piace molto vedere il gioco di squadra della Fiorentina, non mi voglio sbilanciare su nessun nome. L'Inter? Non mi preoccupa nessuno".

Se la Fiorentina vincerà qualcosa porterà qualcosa di viola in diretta?

"Non so se potrò mettere qualcosa di viola perché da noi è un colore bandito, ma in qualche modo mi farò riconoscere".