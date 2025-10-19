RFV Bressan: "Manca passaggio centrocampo-attacco, Pioli cerca modulo e interpreti giusti"

L'ex calciatore della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dei problemi viola: "Quando non ci sono risultati puoi pensare ad un problema fisico o fai bene a sprazzi... è un insieme di cose ma è soprattutto l'identità di squadra che ancora non si è vista. Credo anche Pioli non se lo aspettava e devo trovare ancora i 13-14 ttolare. Ma penso che basti una vittoria per uscire da questa situazione e Pioli in questo è bravo".

I problemi del centrocampo, manca esperienza e personalità? "Nicolussi e Sohm magari non sono di prima fascia ma sono bravi e possono far bene, Mandragora può avere la personalità per uscire ma deve essere tutta la squadra. Le difficoltà mi sembrano proprio nella fase di transizione e Pioli sta cercando il sistema giusto, a mio avviso Kean deve giocare da solo e con due trequartisti. Fazzini a me piace tanto e vedremo se stasera lo metterà con Gudmundsson o Fagioli da mettere su Modric. Ma ecco credo lui stia cercando questo passaggio tra centrocampo e attacco, con il modulo e gli interpreti migliori".