BOROZAN A RFV, Jovic per la Serbia sarà importante

L'ex calciatore serbo ed ora agente Vlado Borozan, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare l'avvicinamento della Serbia al Mondiale, soffermandosi sui due viola Milenkovic e Jovic:

La Serbia potrà fare strada?

"Se riesce a passare la fase a girone si".

Cosa è cambiato dall'ultimo Mondiale?

"Tanto è cambiato, il ct ha fatto un lavoro incredibile sul gruppo. I calciatori hanno trovato un equilibrio e la vittoria contro il Portogallo che ha permesso la qualificazione ha dato entusiasmo. Avere una guida del genere cambia tutto".

I calciatori serbi non si sono risparmiati nelle squadre di club a differenza di altri giocatori...

"Essendo stato calciatore posso dure che è una cosa inconscia. Da parte tua è naturale dare il 100% ma giocando il Mondiale ogni 4 anni è comprensibile risparmiarsi".

Milenkovic dovrebbe esser titolare in difesa, per Jovic la situazione è diversa...

"Su Milenkovic concordo. Il ct conosce benissimo Jovic e per questo vedrete che avrà un ruolo importante in ogni gara. Vlahovic e Mitrovic hanno caratteristiche diverse da lui. La panchina della Serbia è molto importante e Jovic potrebbe fare la differenza a gara in corso".

Perché Mitrovic, che ha sempre segnato molto, non ha mai fatto il salto nei grandi club?

"Negli ultimi due anni è salito a grandi livelli. In Premier col Fulham sta continuando a fare bene e quindi molte grandi sono interessate a lui".

Sui giovani italiani: "In Italia il risultato si cerca troppo presto, questo salta il gruppo e quello più pronto ma non il talento. Il lavoro ch si svolge nei settori giovanili si fa più sul gruppo che sul singolo e questo è un problema. Questo è uno dei motivi dell'ottima produzione del vivaio serbo. Qualcosa però sta cambiando anche in Italia".