BORGHI A RFV, Italiano resta? Lo auguro a lui e la società

Stefano Borghi, telecronista di Dazn, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Palla Al Centro:"Io auguro a Firenze e alla Fiorentina che Italiano rimanga, e lo auguro anche a lui. Se consideriamo quella che è la squadra che si è trovato davanti una volta arrivato e che ha scelto di prendere, non possiamo negare che il percorso che ha fatto fin qui è la dimostrazione che è un grande allenatore. Il lavoro secondo me non va considerato concluso, ci sono ancora molti progressi da fare da parte della squadra e del tecnico. Andare al Napoli ovviamente rappresenterebbe un grande salto di qualità, però è un rischio dato che chi arriverà sulla panchina dei partenopei dopo Spalletti avrà da assumersi delle grandi responsabilità. Riguardo alla finale di Conference, non penso che sia giusto attribuire la colpa dell'ultimo gol a Italiano e alla sua impostazione di gioco; le finali internazionali si decidono molto spesso sulla base di attimi imprevedibili".

Cosa pensa della stagione della Fiorentina?

"Penso che ci sia da essere orgogliosi data la piega negativa che a un certo punto stava per prendere. In questi due anni sono state messe le basi, ora è necessario che tecnico e società provvedano a concretizzare. Non dimentichiamo che sotto la guida di Italiano i viola sono passati dal salvarsi all'ultima giornata ad arrivare tra le prime sette e guadagnarsi un posto in Europa. Per questo penso che non si debba essere troppo critici; i risultati ovviamente fanno la differenza, ma ci sono anche tanti altri aspetti da considerare".

Sul fatto che molti consideravano il West Ham una squadra mediocre, cos'ha da dire?

"Non è assolutamente una squadra mediocre, e lo ha dimostrato. Non è alla portata dell'Inter ma non dimentichiamo che si tratta una squadra inglese, e tra le squadre della Premiere League non si può certo parlare di mediocrità".