BONETTI A RFV, Viola ottima, è solo momento no

Ivano Bonetti, ex centrocampista, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola in vista della partita di stasera tra Fiorentina ed Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: “Diciamo che è in ripresa anche sotto l’aspetto psicologico, ma anche la Fiorentina ultimamente sta ritrovando il bandolo della matassa, però fatica a far gol. Crea ma le serve continuità nel gol. Stasera non ha niente da perdere, gioca contro una grande squadra che è in salute, saranno liberi di testa e avranno un bel test. Quando si gioca contro le big che stanno in salute, chiunque non ha nulla da perdere. Questo a volte fa la differenza. Affrontare una squadra che è in auge ti fa stare molto più concentrato, perché sai che devi superare te stesso. Non c’è quella paura che ti fa pensare che se non vinci va tutto male. Io preferisco sempre giocare con le squadre in salute, ti danno la libertà psicologica che è importantissima”.

La preoccupa questa posizione di classifica dei viola?

“Onestamente penso sia una cosa momentanea. L'allenatore è aggressivo nel suo calcio, vuol dire tanto. Riuscire ad accorciare in avanti ti dà già una base di punti. Po ila Fiorentina ha un’ottima squadra, non penso avrà problemi. Anzi, spero stia stabilmente nella parte sinistra di classifica”.