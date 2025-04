RFV Bisoli: "Mandragora? Da tenere sicuramente d'occhio per la Nazionale"

L'allenatore Pierpaolo Bisoli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", parlando così della stagione della Fiorentina: "Credo che sia positiva, non è ancora finita. Sta facendo qualcosa di importante, comunque non è facile. In campionato forse qualcosa in più poteva fare ma comunque c'è ancora tempo per migliorare. Adesso ha due partite che sulla carta sembrano facili ma comunque sono contro due squadre che si stanno giocando la salvezza. Comunque la Fiorentina ha trovato la sua identità".

L'obiettivo della Fiorentina è quello di entrare in Europa. Da allenatore, come gestirebbe queste ultime partite tra Conference e campionato?

"Non farei nessun calcolo. Affronterei una partita alla volta e metterei la miglior formazione per quella determinata partita: chi dà migliori sicurezze deve giocare, senza calcoli anche perché ormai si tratta di una questione mentale non fisica".

Si aspettava un Mandragora così quasi da Nazionale?

"Ha trovato la sua confort zone e ha trovato la fiducia, anche dei suoi compagni. A questo punto è un giocatore da tenere d'occhio anche per la Nazionale perché come centrocampista è uno di quelli che ha fatto più gol. Credo che debba godersi questo momento, ma comunque è sempre stato un giocatore continuo e questi giocatori sono importanti".

Che Cagliari si deve aspettare la Fiorentina?

"Nicola ha trovato una sua identità, ha portato un modulo che ha portato risultati ed è estremamente pratico. Anche durante lo sviluppo del gioco riescono a giocare bene, rimanendo compatti. La salvezza non sembrava un traguardo facile per il Cagliari, ma lui l'ha resa sicuramente più possibile".

