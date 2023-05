BERNI A RFV, Castrovilli è favorito su Mandragora

FirenzeViola.it

Fabrizio Berni a Radio Firenze Viola

Fabrizio Berni, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio", parlando della partita di stasera. Ecco le sue parole:"Sono molto emozionato per la partita di stasera. L'ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina ero presente, sempre con la mia famiglia, come oggi".

Quindi una passione che si tramanda di generazione in generazione? "Si assolutamente, tutti cuori viola in casa".

Vivere l'emozione di vincere un trofeo? "L'Inter è più strutturata, ma confido nella grande prestazione della Fiorentina e che il finale possa essere diverso a quello delle aspettative".

Ha delle scaramanzie? "No-ride- siamo partiti con sciarpe e bandiere".

Chi farebbe giocare stasera? "Devo dire che Castrovilli può vincere il ballottaggio con Mandragora, ha dimostrato di avere un'attitudine anche difensiva. In difesa vedo favorito Milenkovic, per cui stravedo, e Ranieri che le volte in cui è stato chiamato in causa ha fatto sempre buone prestazioni".

Cosa l'ha sorpresa di questa stagione? "Non mi sarei mai aspettato una rinascita del genere, soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Bologna, dove personalmente è stato toccato il fondo. C'è stata un'impennata di orgoglio da parte di tutti, sia dall'allenatore sia da parte della squadra. Si sono compattati tra di loro, migliorando le prestazioni individuali, fino ad arrivare ad oggi, ovvero giocarci due finali in una stagione".