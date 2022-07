BALLI A RFV, Gollini il top per migliorare. Bajrami...

L'ex portiere, tra le altre, di Empoli e Salernitana Daniele Balli ha fatto il punto ai microfoni di RadioFirenzeViola sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vedo bene la squadra, sono molto contento. L'allenatore ha dato degli equilibri precisi alla squadra e la società lo sta assecondando al meglio. Spero sempre che faccia un gol in più rispetto agli altri o che ne subisca meno".

Come valuta l'arrivo di Gollini?

"Gollini è la scelta giusta per ripartire in porta: è il portiere adeguato per fare il salto di qualità, dopo le buone prove di Terracciano. Gli anni di Bergamo non li ha fatti bene per caso".

Dal Real intanto è arrivato Jovic...

"E' un giocatore che sulla carta è molto forte: è un colpo sulla falsa riga di Ikoné e Cabral. Speriamo che dopo la partenza di Vlahovic, i viola abbia trovato il sostituto adeguato".

Che obiettivi può porsi la Fiorentina l'anno prossimo?

"Deve puntare almeno ai traguardi dello scorso anno. Non ci devono essere però crolli come quelli dello scorso anno come contro l'Udinese. Speriamo anche che sia l'occasine giusta per rifare lo stadio..."

E Bajrami lo prenderebbe?

"E' un ragazzo umile, mi piace molto: fa del sacrificio e della lotta il suo punto di forza: lo prenderei".