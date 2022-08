BAIANO A RFV, Viola squadra adatta per Jovic

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina nel periodo 1992/97, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Jovic non mi ha sorpreso, il valore non si discute. Ha fatto una scelta errata, nel momento migliore ha scelto il Real e questo può far male. Aveva bisogno di altri anni di preparazione per un salto in una vera big. Il suo valore ovviamente non si discute. Tutto l'attacco della viola ha fatto bene".

La viola è il vestito giusto per Jovic?

"Si, è la squadra adatta per rilanciarsi. Mi piacerebbe vederlo accanto ad una prima punta, in un 4-2-3-1 come trequartista. Ma anche come prima punta va benissimo, può andare fuori dall'area avendo grandi doti tecniche. Per questo potrebbe giocare con una prima punta. Io penso che i giocatori che parlano la stesa lingua a livello tecnico possano giocare benissimo insieme".

La Fiorentina sembra interessata a Barak...

"Spero davvero che arrivi. Barak potrebbe essere un centrocampista importante. Prenderei anche un difensore nel caso fosse migliore di quelli che ci sono in rosa".