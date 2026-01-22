RFV Ascari sicuro: "Alla Fiorentina serve uno alla De Vrij. Mercato viola più che positivo"

L'operatore di mercato, Eugenio Ascari, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Il mercato fatto fino ad ora dalla Fiorentina è da considerare più che positivo. Sono arrivati giocatori giovani e funzionali alla causa che permetteranno a Vanoli di cambiare più moduli. Stiamo assistendo alla sconfessione del mercato estivo che aveva tolto tutti gli esterni offensivi. Ora con Solomon e Harrison si è cambiato rotta. Fabbian e Brescianini sono giovani che permettono di programmare a medio lungo termine. Fabbian in particolare ha grande fisicità e qualità nei colpi di testa in fase offensiva e difensiva, è uno alla inglese. È un mercato targato Paratici con nomi diversi da quelli di Pradè".

Cosa si aspetta ora per la difesa: "Il nuovo difensore viola dovrebbe avere i crismi del leader difensivo. Comuzzo e Ranieri sono due ottimi elementi ma non sanno guidare la linea, lo stesso Pongracic è un marcatore, non uno in grado di avviare l'azione. Il nome di Coppola che la Fiorentina insegue da tempo non sarebbe quello ideale, li servirebbe uno pronto all'uso. Quando poi sento parlare di Niakaté del Braga, che è un mancino, è un profilo che potrebbe incontrare delle difficoltà iniziali che la squadra di Vanoli non si può permettere. Bijol del Leeds o Becao, se non ci fossero dubbi sul suo stato fisico, sarebbero nomi più pronti, così come Dragusin, reduce però pure lui da una rottura del crociato. La Fiorentina ha bisogno di un giocatore pronto all'uso. De Vrij sarebbe l'ideale, nonostante abbia 33 anni e non sia facile metterci le mani sopra. Anche Diogo Leite è un altro elemento di grossa personalità che farebbe comodo".

