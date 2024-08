ARQUILLA A RFV, Dubbio centravanti: Kean basterà?

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Angelo Arquilla, agente e operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione generale sul mercato della Fiorentina: "Io credo che faranno anche un altro acquisto in attacco. Poi a centrocampo c'è bisogno. Per me Kean è un punto interrogativo visto che viene da un anno negativo, speriamo possa essere l'anno giusto per rivedere quello che abbiamo intravisto a Parigi. Se non rende lui, lì davanti diventa un problema".

Questa Fiorentina potrebbe già essere pronta per ambire ad arrivare in Europa League?

"Ho ancora qualche dubbio. Non abbiamo ancora visto bene il Napoli. L'Atalanta la metto al livello di Inter, Milan e Juventus. Dopo queste la Fiorentina posso anche immaginarla, ovviamente se Palladino lavora bene e Gudmundsson portasse qualcosa in più. Rimango col dubbio del centravanti".

La Fiorentina potrebbe trattenere Nico?

"Adesso manca ancora qualche giorno e può succedere di tutto, anche l'ultimo giorno. Lui ha chiesto di essere ceduto perché ha ambizioni più alte rispetto a quelle viola ma Commisso ha fatto bene a chiedere 40 milioni vista l'importanza dell'attaccante. E' forse il miglior giocatore della rosa viola e dunque è giusto che se lo facciano pagare. Io penso che alla fine la Juventus accontenterà la Fiorentina e si prenderà il giocatore".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale.